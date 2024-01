Pallanuoto | Settebello e Setterosa | i convocati per i Mondiali di Doha

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gennaio 2024 – Sono pronte per staccare il pass olimpico per Parigi le Nazionali di. Sia ilche ilparteciperanno aidi, ormai imminenti, e punteranno alla qualificazione a cinque cerchi. I ragazzi di Coach Campagna punteranno a migliorare il quinto posto di Fukuoka, mentre le Azzurre di Coach Silipo lo faranno per confermare il bronzo iridato. Entrambe le Nazionali giocheranno nel Girone D, delle rispettive categorie di gara. I ragazzi di Alessandro Campagna sfideranno Kazakistan, Ungheria e Romania, mentre le ragazze di Carlo Silipo incontreranno Gran Bretagna, Sudafrica e Canada. Al termine delle partite di ciascun raggruppamento, le prime classificate voleranno ai quarti di finale, mentre le seconde dovranno affrontare gli ottavi (incroci A-B, ...

Due nazionali un unico obiettivo. Settebello e Setterosa si apprestano ad affrontare la XXI edizione dei mondiali di Doha, cercando di centrare la qualifica ...Sono stati resi noti gli elenchi dei convocati e delle convocate dell'Italia, che sarà di scena ai prossimi Mondiali di Pallanuoto.Il Setterosa in common training a Parigi contro la Francia rientra in Italia il 27 gennaio per poi proseguire il lavoro ad Ostia dal 29 gennaio. Il 2 febbraio la partenza per Doha. Poi esordio contro ...