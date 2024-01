Palladino | «Assurdo parlare di crisi del Monza Il mercato…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Sassuolo Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ci siamo completati, son contento della rosa. Ora abbiamo una squadra più completa per caratteristiche. Djuric è un attaccante di peso, ci consente di fare manovra e con lui si può pensare anche a soluzioni tattiche diverse e che non avevamo. Zerbin è molto duttile, come esterno di centrocampo, si è subito messo a disposizione, mi piace molto, può fare anche il trequartista di sinistra. Popovic ha fatto un percorso diverso e non ha ritmo gara....