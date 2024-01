Palestro | furto in viale Francia | rubati gioielli in oro

(Di sabato 27 gennaio 2024)(Pavia), 27 gennaio 2024 - Ilè stato scoperto in serata, al rientro dei proprietari dopo un'assenza di alcune ore, messo a segno probabilmente nel pomeriggio appena calata l’oscurità. Erano circa le 20 di ieri, venerdì 26 gennaio, quando i padroni di casa sono rientrati nell'abitazione, in, trovando forzata la finestra della sala e le stanze messe a soqquadro. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, ma quando ormai i malviventi avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi riuscendo a far perdere le proprie tracce dopo aver agito senza farsi notare da nessuno tra i vicini della casa svaligiata. L'entità e il valore del bottino è ancora in corso di quantificazione: frugando nelle stanze, i ladri hanno trovato e rubato alcuniin ...

Palestro (Pavia), 27 gennaio 2024 - Il furto è stato scoperto in serata, al rientro dei proprietari dopo un'assenza di alcune ore, messo a segno probabilmente nel pomeriggio appena calata l’oscurità.Da un paio di giorni sono iniziate le operazione di abbattimento di quattro platani in via Volturno al Palestro per istituire il doppio senso di marcia. Operazione che anche ieri fino al primo ...Trent'anni fa la nascita di Forza Italia e la discesa in campo dell'uomo di Arcore con un discorso che apre di fatto la Seconda Repubblica. Il racconto di quei giorni e di alcuni eventi immediatamente ...