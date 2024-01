Palermo | il procuratore De Lucia | “Nel 2023 le intercettazioni costate 30 milioni | nello stesso periodo confiscati beni che ne valgono 400”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) È vero che lecostano troppo come dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio? Sì costano parecchio, ma oltre a essere fondamentali per le indagini rappresentano un vero e proprio investimento per lo Stato. Lo ha spiegato in modo molto efficace ildiMaurizio De, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del capoluogo siciliano. “Lecostano? Certamente costano”, ha detto il capo dei pm palermitani, facendo un esempio basato sui numeri del suo distretto. “Lo scorso anno – ha raccontato – la procura diha investito 30in attività diche apparentemente sono una grande massa, ma a fronte di questa massa...