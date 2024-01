Pagelle Milan Bologna | i voti ai protagonisti del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Iaidelvalido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: L’intesa tra Pulisic e Loftus-Cheek funziona a meraviglia: prima l’inglese serve l’americano che prova il lob, ma senza successo. Si invertono i ruoli in occasione del pareggio con l’americano che dà il via all’azione che manda il centrocampista in gol. Grande senso dell’inserimento, che poi bissa nella ripresa per il gol del 2-1. Anche Leao promosso: dopo un primo tempo in penombra, ma nella ripresa cambia passo, trovando il rigore e dando il ...