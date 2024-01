Pagelle Juve-Empoli | i voti ai protagonisti del match

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ied i giudizi aidelvalido per la 22ª giornata del campionato di Serie A:, i TOP e i FLOP delvalido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024:. TOP: Continua il momento di forma di Dusan Vlahovic. Il numero nove dei bianconeri ha capitalizzato l’unica occasione capitatagli in partita e impreziosisce la sua partita con un gioco ad aiutare la squadra, vista l’inferiorità numerica. Per l’promosso Luperto, autore di una ottima partita, in cui sfiora anche il gol – che costringe Szczesny ad un intervento difficile -, continuando a provarci anche una volta passato in svantaggio e ...

