Pac e rotazioni | tranquillizzati gli agricoltori

(Di sabato 27 gennaio 2024) Politiche agricole più morbide dopo le rimostranze di Confagricoltura Milano Lodi Monza e Brianza. Il presidente Francesco Pacchiarini chiarisce infatti che il ministero ha spiegato la corretta gestione delle colture secondarie per il rispetto della rotazione prevista dalla Politica agricola comune: "Sarà sufficiente che le colture secondarie in rotazione restino in campo per 90 giorni - dice -. Viene invece superato l’obbligo della raccolta e autorizzato il sovescio di tali colture, in vista della semina seguente, rendendo il sistema meno impattante, per chi abitualmente pratica la monosuccessione di mais". Il presidente si dice quindi "soddisfatto". "Grazie alle insistenti richieste della nostra organizzazione, sia a livello nazionale sia locale, con una raccolta firme che, solo sul nostro territorio, ha coinvolto oltre 300 imprenditori, il ministero ha finalmente chiarito la ...