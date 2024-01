Ostigard-Napoli | due azzurri a rischio in caso di mancata cessione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilsi confronta con le incognite del mercato invernale mentretiene in sospeso l’arrivo di Perez. NOTIZIE CALCIO, l’affare che tiene tutti con il fiato sospeso in questo calciomercato invernale, ha preso una svolta inaspettata. L’agente del giocatore norvegese ha chiesto chiarimenti alsulla situazione del suo assistito. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Udinese si appresta a schierare Nehuen Perez contro l’Atalanta, mentresi prepara a sfidare la Lazio. Tuttavia, il destino di Perez esembra essere strettamente intrecciato, con il Genoa che, a causa di una valutazione elevata del norvegese, si è cautelato quasi rinunciando all’affare. Il direttore ...

Come dichiarato nella sua ultima intervista, il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha blocca to la cessione di Leo Ostigard . Sul difensore ... (dailynews24)

Tra le varianti contemplabili, anche l'impiego di Ostigard come braccetto difensivo e lo spostamento di Di Lorenzo nel binario di destra. La partita Lazio-Napoli, in programma domenica 28 gennaio alle ...Nehuen Perez dovrà attendere prima di vestire la maglia azzurra del Napoli perché prima c'è da definire, in casa dei partenopei, la situazione legata a Ostigard. Il calciatore è promesso sposo del ...