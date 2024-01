Ostigard | l’Udinese non molla | come procedono le trattative

Tuttomercatoweb.com – Perez a un passo dal Napoli : Ostigard all’Udinese Il portale online torna sulla trattativa del Napoli per Nehuen Perez . ... (forzazzurri)

Napoli - sprint per Perez : sì dell’Udinese - Ostigard in prestito

Secondo TMW, il Napoli accelera per Perez dell’Udinese: accordo vicino con inserimento di Ostigard in prestito. Il Napoli fa sul serio per Nehuen ... (napolipiu)