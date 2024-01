Ostia | violento scontro fra un’auto e uno scooter | ferita una poliziotta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – Unsi è verificato ieri sera ad, in via delle Isole del Capoverde: nell’impatto coinvoltie uno. Alla guida del mezzo a due ruote vi era una, trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 in gravi condizioni. L’effettive dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare, per i rilievi di rito. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.