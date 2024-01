Ospedale | presto i lavori al pronto soccorso Reparti d’eccellenza e tante donne ai vertici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) La medicina era decisamente nel suo Dna: il dottor Stefano Reggiani, direttore generale dell’di Sassuolo Spa, è infatti figlio di due medici, Giovanni Reggiani, pediatra e tra i fondatori di Hesperia Hospital di Modena (nel 1983) e di Maria Angela Galassi, parimenti pediatra e anche igienista. Stefano Reggiani, classe 1960, ha alle spalle un curriculum molto brillante: maturità classica al Liceo Muratori, laureato in Medicina nel 1985 e specializzato in Cardiologia e in Igiene e tecniche ospedaliere. Ha conseguito un Master all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna in ‘Organizzazione e Valutazione dei Sistemi Sanitari’ ed è esperto in ambito sanitario in tema di Autorizzazioni e accreditamento. Tra il 1993 e il 1996 ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario per il Poliambulatorio Gulliver; dal 2001 è stato direttore sanitario ...