Osimhen lascerà il Napoli | Real Madrid | PSG | Premier League o Arabia | Ecco le possibili destinazioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 gennaio 2024) Lenuove squadre per Victordopo l’annuncio di, PSG, Arsenal, Chelsea o una sorpresa saudita? L’annuncio di De Laurentiis ha confermato l’addio dial. Ma quali sono lemete del nigeriano? Dalla Liga allale squadre interessate. Il Futuro di Victor: Analisi delleCon l’annuncio ufficiale del presidente del, Aurelio De Laurentiis, riguardo la prossima cessione del dinamico attaccante nigeriano Victor, il calciomercato si infiamma in attesa di capire quale sarà la prossima mossa per una delle ...