Orwell a Mosca Ai russi che infangano l' esercito russo vengono confiscati i beni

(Di sabato 27 gennaio 2024) La Duma ha approvato in prima lettura una legge che di fatto cancella ogni residuo di libertà d'espressione. La prova generale a Odintsovo: lì è stato sequestrato un intero villaggio di proprietà della compagnia petrolifera Yukos, ex società del dissidente Khodorkovsky

Insomma, neppure Orwell, che aveva descritto un sistema di controllo delle ...Che ci sia confusione sotto il cielo di Mosca è ormai innegabile, e le recenti esplosioni in terra russa in conseguenza ...La biografia di Lenin Berna, 23 ag – Vladimir Ilitzsch Uljanov (Lenin) era nato il 10 aprile 1870 a Simbirks, capitale del governatorato del Volga. Suo padre fu direttore di una scuola popolare. Il ...Il Teatro IF si prepara ad ospitare la potente e visionaria rappresentazione di "1984", celebre romanzo distopico di George Orwell, portata in scena della Compagnia Teatrale "Thiaso Teatro" il 10 e 11 ...