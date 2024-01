Oroscopo Paolo Fox domenica 28 Gennaio 2024 | Bilancia teso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’diFox per oggi,28Ariete Sarà di cruciale importanza fermarsi per riflettere con calma sulle prossime decisioni da prendere, fare il punto della situazione per adattarsi a queste stelle piuttosto nervose. Toro Dovrai metterti chiaro in testa che hai poco tempo per pianificare il tuo futuro. Già dalla seconda metà di febbraio il cielo potrebbe provocarti uno stop forzato, delle difficoltà economiche o altri problemi. Gemelli Sarà una giornata da prendere con le pinze. Faresti bene a non provocare nessuno e mantenere un profilo basso. Se non farai molta attenzione a quel che dirai e a quel che farai rischierai di attirarti qualche guaio. Cancro Non andare in paranoia, anche se questi giorni si dimostreranno un po’ complicati. Cerca di ricordare che si tratterà ...