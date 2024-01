Oroscopo Paolo Fox della settimana | previsioni dal 27 gennaio al 2 febbraio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 27 gennaio 2024) Anche per questatorna l'appuntamento con leastrologiche dell'diFox pubblicate da DiPiù dal 27al 2. I Gemelli faranno incontri trasgressivi, mentre i nati sotto il segnoBilancia saranno molto nervosi. Vediamo quali saranno i segni più fortunati dello Zodiaco. ARIETE – Venere è nervosa e dovete fare chiarezza in amore. In coppia, evitate polemiche, soprattutto nella giornata di venerdì. In ambito lavorativo, con fate passi azzardati. Nei prossimi giorni potreste perdere le staffe anche per motivi banali. TORO – Venere è favorevole e tutto sembra più chiaro, le storie che nascono adesso valgono molto. Le coppie di vecchia data dovrebbero ritrovare un po' di tranquillità. Si può sbloccare, almeno ...