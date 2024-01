Oroscopo Branko sabato 27 Gennaio 2024 | Sagittario stanco

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’diper oggi,27Ariete Siete lucidi e potrete esprimere con fiducia le vostre idee. Abbiate entusiasmo in tutto ciò che fate. Non dimenticate però anche di svagarvi e trascorrere un po’ di tempo con il partner e gli amici. Toro Avete preso tempo fa una scelta che non vi convince fino in fondo. Avete sbagliato qualche mossa? Inutile piangere sul latte versato, ormai cercate di agire e risolvere ciò che non va come vorreste. Gemelli Avete un solo obiettivo, realizzate i vostri sogni cercando di ottenere il massimo. Cercate di essere più pratici, forse state esagerando e qualcosa non va come vorreste Cancro Siete pronti a collaborare e vi sentite più utili e liberi del solito. Cercate di rilassarvi. Il lavoro è impegnativo, ma il weekend sarà assolutamente ...