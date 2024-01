Ore d’ansia per un ragazzo scomparso da casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Capannori (Lucca), 27 gennaio 2024 – Ore di ansia per undada Sant'Andrea di Compito. Le ricerche si sono concentrate nei boschi limitrofi, dove il giovane è stato visto per l’ultima volta, prima di far perdere le proprie tracce. Sul posto, impegnati nelle ricerche, i vigili del fuoco. Sono inoltre presenti due unità Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e 2 unità Tas (Topografia Applicata al Soccorso) in ausilio alla squadra in ricerca. Oltre alla componente dei vigili del fuoco, sul posto sono presenti anche carabinieri e polizia municipale di Capannori e personale volontario.