OraSì Coach Bernardi ricarica i suoi | Ora pensiamo a San Severo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non è bastata una prestazione coraggiosa e gagliarda all’per avere la meglio della Liofilchem Roseto: troppo forti gli abruzzesi, capaci di rintuzzare ogni tentativo di rientro dei generosissimi giallorossi, troppo pesante l’assenza di Nikolic, l’unico giocatore forse in grado di scombinare i piani della squadra diGramenzi che ha dimostrato tutto il suo talento e la sua profondità, guidata dalla classe e dalla leadership di Vangelis Mantzaris che, pur ben contenuto dalla difesa giallorossa, ha incantato il PalaCosta prendendo per mano la squadra e trascinandola alla vittoria. "I ragazzi ci hanno provato – commenta lucido- nel primo quarto abbiamo iniziato sotto ritmo, con poca intensità, non ci abbiamo creduto abbastanza, peccato perché saremmo potuti andare avanti nel punteggio. Abbiamo ...