Operazione Nostalgia 2024 | dove e quando ci sarà il raduno

Non c’era la famiglia Berlusconi, né l’ultima compagna Marta Fascina. Ma per il trentennale di Forza Italia, per la festa da “operazione nostalgia” celebrata al Salone delle Fontane all’Eur, a Roma, c ...Forza Italia torna ad aggrapparsi a Silvio Berlusconi. E con una maestosa operazione-nostalgia celebra l’anniversario della discesa in campo sfidando le incognite legate al futuro. Alla manifestazione ...Dopo One piece, Netflix si fa forte degli adattamenti live-action con Avatar: The Last Airbender mentre i fan rimangono affezionati all'anime originale.