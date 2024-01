Operazione Multiutility | missione a Siena per allargare i ’soci’ E da Prato nuovi ingressi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Firenze, 27 gennaio 2024 – Il tema(il colosso dei servizi pubblici nato sotto l’ombrello di Alia con la partecipazione dei Comuni di Firenze, Empoli,e Pistoia) rischia di diventare un vero e proprio tabù in questi mesi di campagna elettorale. Diviso il centrosinistra sulla possibile quotazione in Borsa, diviso il centrodestra con FdI a favore della nuova holding e con la Lega che rilancia la necessità della prevalenza pubblica («Giù le mani dall’acqua. Il Pd è una piovra che non esita a mercificare tutto» sottolineano i consiglieri regionali Giovanni Galli e Massimiliano Baldini). L’altro giorno l’assessore comunale di Firenze Giovanni Bettarini ha evidenziato che sul famigerato sbarco a Piazza Affari "ancora non è stata presa una decisione, poi definiremo le alternative”. Si aspetta il piano di investimenti e la discussione ...