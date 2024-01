Operazione Champions | aggancio confermato | l’Atalanta batte l’Udinese ed è quarta | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 gennaio 2024) Aveva chiesto una vittoria come regalo di compleanno e una vittoria ha ottenuto. Gasperini, 66 anni compiuti ieri, sarà stato felicissimo. La sua Atalanta ha superato per 2-0nella prima partita del sabato della 22ª Giornata di Serie A. Tre punti pesanti, raccolti già nel primo tempo grazie ai gol di Miranchuk al 33? e Scamacca al 45’+1. In entrambe le azioni decisivo lo zampino di De Ketelaere. Grazie al successo odierno,aggancia la zona. I nerazzurri salgono al quarto posto, a quota 36 punti in, 9 in meno del Milan 3° (45) che giocherà questa sera ma ha anche una gara in più giocata nel turno di Supercoppa (affronterà l’Inter nel recupero, ndr). Dietro i bergamaschi ci sono Fiorentina a quota 34 e Lazio a quota 33, entrambe con una gara da ...