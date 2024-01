Omicidio di Martinengo | il fratello | «Visti sabato | sembravano così sereni»

Martinengo . Probabilmente – anzi sicuramente – non ce n’era bisogno: fin troppo spesso , casi come questo affolano le pagine dei quotidiani e ... (bergamonews)

Martinengo. Probabilmente – anzi sicuramente – non ce n’era bisogno: fin troppo spesso, casi come questo affollano le pagine dei quotidiani e riempiono le immagini dei servizi in tv. Ma quanto ...IL RACCONTO. Angelo Rota, fratello della vittima: «Non sapevamo nulla dei problemi esistenziali di mia cognata, se non quelli legati al lavoro».Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Martinengo: stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, prima di uccidere il marito Diego Rota Caryl Menghetti avrebbe minacciato di fargli del male, ...