Omicidio a Cairate | giovane ucciso a coltellate in casa

(Di sabato 27 gennaio 2024)(Varese) – Un uomo di 26 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di. Il dramma si è consumato in un appartamento in via Mascheroni. A rinvenire il corpo sono stati nella tarda mattinata di oggi i carabinieri della stazione di Fagnano, raggiunti poco dopo dai colleghi della sezione operativa di Busto e del Nucleo Investigativo di Varese. Giunti sul posto i militari hanno riscontrato nell'appartamento la presenza del corpo senza vita del 26enne italiano, proprietario dell'abitazione. I primi accertamenti svolti sul hanno permesso di accertare che l’uomo è stato, colpito con un’arma da taglio. Le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio.

