Olp | stop fondi Unrwa è rischio politico

In Texas sta prendendo forma una nuova crisi costituzionale americana. Presto per dire se sarà disinnescata in tempo o se sia davvero destinata a deflagrare ma nelle ultime ore l’evoluzione è stata mo ...È quanto annuncia in una nota la ministra degli Esteri dell’Australia Penny Wong, dopo le accuse mosse nei confronti dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Milano, 27 gen.Ex-President Donald Trump headed to a New York court for his defamation trial brought by E Jean Carroll with red marks on his hand.