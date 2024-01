Olocausto sionista Diteci a che ca*** serve? | odio rosso contro Liliana Segre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel Giorno della Memoria, i pro-Palestina sfidano i divieti arrivati dal Viminale e scendono comunque in piazza in diverse città italiane. Alta tensione in particolare a Milano, dove centinaia di persone si sono raccolte in un presidio nonostante lo stop arrivato alla vigilia. "ManifestareIsraele non è reato": questo uno dei cartelloni che campeggia in piazzale Loreto, dove si sono radunati i manifestanti e dove sventolano a centinaia le bandiere della Palestina. "Fateci manifestare", "Palestina libera" gli slogan urlati a gran voce. E ancora, un cartellone recitava: "Nella giornata della memoria mi avete ricordato che la vita di un bambino palestinese vale quanto quello di un bimbo ebreo durante l'". In un altro angolo di piazzale Loreto gli organizzatori contestano la decisione di fermare il corteo in concomitanza con il Giorno ...