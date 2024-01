Olimpiadi Invernali Under 18 | Raffaele Zich è sesto nel pattinaggio di figura

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 gennaio 2024) Gangwon – Nella provincia sudcoreana di Gangwon, l’edizione 2024 dei Giochi Olimpici Giovanili(YOG) è arrivata alla propria ottava giornata. Sabato 27 gennaio, gli atleti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio si sono cimentati in due sport. Si è aperto il programma deldi, nel qualeFrancescoè sceso sul ghiaccio per il programma corto. Il diciassettenne azzurro ha pattinato in maniera solida, rendendosi peraltro protagonista della pregevole esecuzione di un triplo axel in apertura. Il punteggio di 66.05 gli è valso il 6° posto al termine del segmento di gara iniziale, concluso con distacco esiguo dalla terza piazza, detenuta dal sudcoreano Kim Hyung-yeom. Nel doppio misto di curling, l’Italia ha disputato il secondo incontro di round robin. Il ...