Nuovo progetto | è già polemica Pale alte duecento metri | la richiesta a Rempillo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pitigliano (Grosseto), 26 gennaio 2024 – Seieoliche , ognuna alta 210, posizionate poco distanti da Pitigliano e a due passi da siti di interesse comunitario. È questo, in estrema sintesi, il contenuto deldi un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in località, nel territorio comunale di Pitigliano. Ci troviamo a due passi dal lago di Mezzano, 900dal sito Natura2000 protetto dall’Unione europea e a un chilometro e mezzo dalla Caldera di Latera (provincia di Viterbo). Questo, presentato da Sorgenia e dal valore di 58 milioni di euro, preoccupa la comunità e ha fatto alzare le antenne a Augusto De Sanctis, ecologista e conosciuto in Italia per sue battaglie ambientaliste. Ilal momento è ...