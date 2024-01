Non rientra a casa | uomo di 78 anni trovato morto lungo un sentiero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Costa Serina (Bergamo), 26 gennaio 2024 – Tragedia nella Bergamasca dove unè statodagli uomini della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, Stazione di Oltre Il Colle. I tecnici sono stati attivati intorno alle 18:30 in seguito al mancato rientro di undi 78. Le squadre si sono organizzate - otto i tecnici impegnati, tra cui un CoR - coordinatore di ricerca del Cnsas; altri soccorritori erano pronti a partire in caso di necessità. Il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza ha messo in atto le procedure per la localizzazione del segnale del telefonino; sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Poco dopo l’è statoun, a poca distanza dal paese; ...