(Di sabato 27 gennaio 2024) Le circostanze relative all'da trasporto militareIl-76 caduto nella regione di Belgorod mercoledì scorso non sono ancora del tutto chiare. Lo ha detto il direttore dell'intelligence ucraina Kyrylo, citato dall'agenzia di stampa «Rbc». Le autorità locali di Belgorod, al confine con l'Ucraina, avevano riferito che erano morte tutte le 74 persone a bordo dell', tra cui 65 prigionieri di guerra. La Russia ha accusato l'Ucraina di aver abbattuto volontariamente il velivolo. Secondo la versione di Kiev, l'trasportava dei missili.ha affermato che «ad oggi non ci sono prove che potessero esserci così tante persone a bordo del velivolo», come invece riferito da. «Il fatto è che non...

Opinione degli esperti di Leticia SoaresPostgraduate Degree in Public and Family Health/Bachelor Degree in Nutrition and Dietetics · 5 years of experience · BrazilI gamberetti hanno molti benefici sal ...Intervista alla scrittrice: Non userò l'espressione 'Mai più', il mantra sugli orrori della Shoah, perché è stata profanata il 7 ottobre" ...Opinione degli esperti di Mantwa Radebe Master of Science (MSc) In Nutrition · 12 years of experience · South Africa Gli anacardi sono a basso contenuto di grassi, proteine e hanno un basso indice gli ...