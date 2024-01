“Non arrivano più aerei a Beatrice” per Paolo ma non sa che ne sono in arrivo almeno 4

La mancata consegna degli armamenti made in Usa a Taiwan espone l'isola al rischio di soccombere nel giro di pochi mesi in caso di invasione cinese (ilgiornale)

Il focus dell’ambiente Milan è concentrato sul match di stasera. A “San Siro” arriverà il Bologna, reduce da un momento non brillante dopo mesi ad altissimo livello. Nella gara del “Meazza” la ...Con queste parole Beniamino Zuncheddu, in lacrime, ha accolto la sentenza di assoluzione dei giudici della Corte d’appello «per non aver commesso il fatto»: era imputato del massacro di Sinnai. Una ..."Sicuramente è un'occasione, però non mi aspetto una partita esaltante". Ne è convinto Massimo Bonanni che non nutre grosse aspettative sulla sfida di domenica pomeriggio all'Olimpico tra Lazio e ...