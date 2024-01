Nicki Minaj attacca Megan Thee Stallion | “Stai ancora imparando a rappare”

(Di sabato 27 gennaio 2024)un tempo erano grandi amiche e hanno pubblicato anche due singoli streammatissimi, eppure di recente la rapper hato apertamente la collega. La frase più carina che le ha rivolto? Questa: “Chiama tutti i ghostwriter che vuoi… sappi solo che non sarai mai all’altezza perchée questo è un problema!” Tutto è nato in seguito all’uscita del singolo diche, nonostante non parlasse di, ha attirato le sue attenzioni e via social quest’ultima le ha risposto con un video in cui l’addresses...

Anna è ufficialmente pronta per il salto internazionale con I Got It, il suo nuovo singolo in uscita questo venerdì. Il brano è infatti l’inizio di un nuovo percorso discografico per la queen del rap ...Grandi annunci, clamorosi ripensamenti, improvvisi rinvii: come sempre quando c'è di mezzo Kanye West, tanto mistero e ben poche certezze. Stavolta centra il nuovo album del rapper da ...