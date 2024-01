Ngonge pronto per l’esordio in maglia azzurra | ha già impressionato in allenamento

(Di sabato 27 gennaio 2024) Cyrilal debutto con ladel Napoli: il talento belga, colpo da 20 milioni di euro,a brillare contro la Lazio. Il Napoli èa presentare al mondo del calcio il suo nuovo gioiello, Cyril, l’acquisto più costoso dall’Hellas Verona durante il mercato invernale. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha investito circa 20 milioni di euro per portare l’attaccante belga nella squadra, nei primi giorni dicon i suoi nuovi compagni, ha già lasciato il segno, convincendo non solo il tecnico Walter Mazzarri ma l’intera squadra partenopea. Il suo impatto positivo è stato evidente fin dalla sua prima settimana di lavoro, durante la quale si è distinto come uno dei giocatori più ...

Domani sera ci sarà la sfida tra la Lazio e il Napoli all’Olimpico. Per gli azzurri è importante non commettere altri passi falsi. Mazzarri , però, ... (ilnapolista)

In difesa pronto poi Mazzocchi dopo il debutto horror a Torino, mentre in attacco attenzione a Cyril Ngonge. Tutta Napoli si aspetta l'ex Verona dall'inizio: nella prima settimana di lavoro ha ...Come spiega la Gazzetta dello Sport, in poche settimane Cyril Ngonge ha già convinto tutti a Castel Volturno e Mazzarri è pronto a lanciarlo già dalla partita del Napoli contro la Lazio. Il calciatore ...Mazzocchi, motorino a tutta fascia, Ngonge e Dondencker, pronti ad esordire. Lo stato di emergenza in cui si trova il Napoli, ...