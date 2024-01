Ngonge e Dendoncker scalpitano per la partita contro la Lazio

(Di sabato 27 gennaio 2024)sono pronti per il debutto in maglia azzurra Il mercato di gennaio ha portato due calciatori belgi a Napoli,. Insieme a Mazzocchi sono pienamente a disposizione del tecnico Mazzarri e potrebbero essere impiegati, almeno in parte, nella sfida di domanila. Ricordiamo che gli azzurri sono in piena emergenza. Tra infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa, gli assenti saranno addirittura otto, e tutti importanti. Ancora non recuperati dagli acciacchi Meret, Natan e Olivera. Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone dovranno invece scontare il turno di squalifica. Impegnati con le rispettive nazionali Anguissa e Osimhen. I due nuovi acquisti dovrebbero partire dalla panchina ma entrambiper ...

Per Walter Mazzarri i nuovi acquisti convocati sono ben 2: Ngonge e Dendoncker, mentre sarà assente Traorè, che rimarrà a Castel Volturno. Tra i convocati c’è Piotr Zielinski, così come un paio di ...Traorè non è ancora in condizione, sarà convocato la prossima settimana. Prima convocazione invece per Leander Dendoncker, nella lista c'è anche l'altro nuovo acquisto Cyril Ngonge. Entrambi ...Lazio-Napoli domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico per la 22esima giornata di Serie A. Dirige il match l'arbitro Orsato di Schio. I CONVOCATI:IDASIAK HubertGOLLINI PierluigiCONTINI NikitaDI LORENZO ...