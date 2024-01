Newport County-Manchester United FA Cup | 28-01-2024 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 27 gennaio 2024) Trasferta gallese per ilche domenica nel tardo pomeriggio sarà ospite del, club che milita nella League Two inglese e che sta vivendo un ottimo periodo di forma dopo un inizio di stagione molto difficile. Gli Exiles infatti vengono da tre vittorie e sono imbattuti da sette partite in tutte le InfoBetting: Scommesse Sportive e