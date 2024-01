Netanyahu | distruggere Hamas o massacri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 gennaio 2024) 20.55 Il Qatar "ospita i capi die dovrebbe fare pressione su di loro" per far rilasciare "gli ostaggi". Lo ha detto il premier israeliano Benjaminin una conferenza stampa trasmessa in tv. Il prossimo massacro diè "solo questione di tempo -ha poi aggiunto- se Israele non riuscirà al' organizzazione terroristica nella sua guerra a Gaza" e ha negato che ci sia stata una crisi con l'Egitto.