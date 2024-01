Netanyahu come un deportato | manichino-choc al corteo pro-Palestina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel corso della manifestazione in sostegno alla causa palestinese in piazza Vittorio, a Roma, un manifestante ha retto unraffigurante il primo ministro israeliano Benjamin, vestito dae con una stella di David disegnata sul petto. Sulle mani incatenate, invece, gocce di sangue, nonché una stella di David con una svastica al suo interno. Un'iniziativa estemporanea contro la quale si è levata anche la protesta di qualche manifestante, che ha protestato contro il ragazzo che esponeva il: "Ora sui giornali si parlerà di quello invece che della piazza", ha criticato una donna. Cartelli, striscioni, kefiah e bandiere palestinesi per ricordare "tutti i genocidi". In centinaia si sono riuniti in piazza Vittorio Emanuele, a Roma, nel giorno della Memoria per le vittime ...