Neonata morta in ospedale | assolta la ginecologa

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ponte San Pietro. Piange Lara Bosisio, la mamma di Aurora, la piccola nata all’di Ponte San Pietro il 20 novembre 2018 e deceduta solo mezz’ora dopo. Il giudice Giovanni Petillo ha appena assolto ladi 43 anni accusata di omicidio colposo. Se con la formula per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste lo stabilirà in seguito, quando depositerà le motivazioni della sua decisione tra 90 giorni. D’altronde anche il pubblico ministero Giancarlo Mancusi, nella sua breve requisitoria, ha chiesto l’assoluzione per la dottoressa. Ma lui l’ha fatto con formula dubitativa. “Il quadro è confuso e alcune valutazioni dei consulenti sono cambiate a dibattimento, soprattutto per quanto riguarda gli orari”. C’era stato un passaggio di consegne quel giorno durante il travaglio di Lara “ma non è chiaro chi ha fatto cosa”, spiega il ...