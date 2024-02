Negli Stati Uniti si moltiplicano le critiche alla retorica di Biden | gli aiuti militari a Kiev favoriscono solo i fabbricanti di armi | non il popolo americano

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sulla rivista del Quincy Institute for Responsible Statecraft, centro studi con base a Washington, viene smontata lache il presidenteusa con gli americani per convincerli a finanziare l’Ucraina. Produrreper, spiega, va a beneficio dell’industria della difesa e del suo indotto, quindi di tutto il. La fcia di tale ragionamento è svelata dal professor Peter Harris della Colorado State University: a ricevere i fondi e a fare cassa sono in realtà alcune aziende produttrici, sempre le stesse, situate in zone ben precise del Paese. Il guadagno di pochi soggetti selezionati non può giustificare l’uso delle tasse di tutti i contribuenti. Mafine glirinnoveranno ...