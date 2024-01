NBA | risultati della notte 26 gennaio | Doncic nella storia con 73 punti Per Booker sono 62 | ma vince Indiana

(Di sabato 27 gennaio 2024)otto le partite di unaNBA che rimarràper la prestazione clamorosa di Luka. Lo sloveno ha polverizzato il suo career high, firmando 73e diventando il quarto giocatore di sempre a riuscirci dopo Wilt Chamberlain, David Thompson e Kobe Bryant. Una prestazione dominante quella di, che chiude con 25/33 dal campo e trascina alla vittoria i suoi Dallas Mavericks per 148-143 sul campo degli Atlanta Hawks di un Trae Young da 30e 11 rimbalzi.ne segna 73, mentre Devinsi “ferma” a 62, ma quest’ultimo, a differenza dello sloveno, non può festeggiare la vittoriasua squadra. Infatti la striscia di sette successi consecutivi dei Phoenix Suns ...

In "back-to-back" e sempre senza il loro leader Tyrese Haliburton, i Pacers hanno dimostrato una grande resistenza ieri sera in casa contro i Suns di uno scatenato Devin Booker al tiro e di una ...Schiacciante vittoria esterna per la capolista Oklahoma City a New Orleans, dove i Pelicans - senza Williamson (piede) - si dimostrano per una sera troppo arrendevoli. Senza tiro da tre punti ...