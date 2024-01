Nba | pazzesco Doncic | 73 punti contro Atlanta e quarta prestazione offensiva di sempre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Milano, 27 gennaio 2024 - Lukanella storia dell'Nba. Lo sloveno firma lamigliordidopo quelle di Wilt Chamberlain (100 e 78) e Kobe Bryant (81), issandosi fino a quota 73(già raggiunta in passato, oltre che due volte dallo stesso Chamberlain, anche da David Thompson) in occasione della trasferta dei suoi Mavericks in quel dila franchigia che lo aveva scelto al Draft del 2018 (per poi scambiarlo immediatamente per ottenere Young e Cam Reddish), la stella ex Real Madrid tira con un clamoroso 25/33 dal campo (il primo dia segnare così tanto con una percentuale di almeno il 75%), 15/16 ai liberi, cattura 10 rimbalzi e serve 7 assist ai ...