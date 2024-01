NBA 2023 2024 | storico Doncic | ne mette 73 contro Atlanta Ai Suns non bastano i 62 punti di Booker

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) La prestazione di 70di Joel Embiid non è già più la migliore della regular season NBA. Dopo pochi giorni, Lukaè infatti riuscito a fare di meglio, realizzando 73nel successo dei suoi Dallas MavericksgliHawks per 148-143. Lo sloveno è diventato il quarto giocatore nella storia della NBA a segnare più di 73e il primo in assoluto a segnarne più di 70 con una percentuale pari o superiore al 75% dal campo. E non è finita qua perché, proprio come accaduto quattro giorni fa, nella stessa notte un altro giocatore ha superato la soglia dei 60, passando inevitabilmente inosservato. Nella sconfitta dei Phoenixsul campo degli Indiana Pacers per 133-131, Devin ...