NBA 2023 2024 | Luka Doncic da record | prestazione da 73 punti contro gli Hawks VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ildellada 73dinel successo dei suoi Dallas Mavericks sul campo degli Atlantaper 148-143. Miglior partita in carriera in termini direalizzati per il talento sloveno, che non solo ha segnato tanto ma ha anche tirato bene (oltre il 75% dal campo). Appena quattro giorni dopo i 70di Embiid,riesce a far meglio e ribadisce di essere uno dei giocatori più decisivi della lega. SportFace.