Nargiso | “Jannik spettacolare | è destinato ad essere una stella”

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’ex campione azzurro parla a Notizie.com sul fenomeno che sta sconvolgendo il mondo del tennis: diventerà numero 1 a breve E’ stato uno di quelli che, prima di tutti, aveva paragonatoSinner a Djokovic, ma non da adesso, bensì anni prima, “tra tutti quelli che si stanno affacciando e cercando di emergere, io credo che quello che più di tutti assomiglia a Nole è proprio il nostro Sinner….“. Parole profetiche quelle di Diego, anche se più che un profeta si è dimostratouno che vede lungo e sa il fatto suo, del resto non potrebbealtrimenti, visto che, oltre ad avere giocato a buoni livelli, ha anche una scuola di tennis a Como che concilia con il suo lavoro di commentatore per Supertennis ed Eurosport. “Sono meravigliato per la crescita che ha fatto in questi ultimi mesi dalle Finals ad ...