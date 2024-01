Napoli | Traoré non convocato contro la Lazio | sta seguendo un programma di riatletizzazione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilcontinua il suo lavoro in vista della partitalaindomani all’Olimpico di Roma alle ore 18:00. A Castel Volturno, Mazzarri continua ad essere in emergenza. Ancora fuori Meret, Olivera e Natan. Difesa quindi obbligata con la possibilità di schiarare la difesa a tre. Davanti, vista la squalifica di Simeona, ci sarà Raspadori. Possibile esordio per Ngonge. Non ci sarà, nemmenoda Mazzarri. L’attaccante ivoriano sta continuano il suodiin modo da essere convocabile per la sfidail Verona. Il report dell’allenamento “Ilsi è allenato nel primo pomeriggio all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico ...