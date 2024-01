Napoli | Mazzarri pronto a far debuttare Dendoncker e Ngonge Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 gennaio 2024) Domani sera ci sarà la sfida tra la Lazio e ilall’Olimpico. Per gli azzurri è importante non commettere altri passi falsi., però, non potrà contare su dieci dei suoi giocatori, tra infortuni e squalifiche. Si valuta, quindi, di mettere in gioco i nuovo acquisti,, l’emergenza costringea schierare i nuovi aquisti La “dello Sport” scrive: “Lo stato di emergenza in cui si trova ilprobabilmente spalancherà a Leander (ndr) le porte del debutto:domani proporrà Demme accanto a Lobotka, con Zielinski a chiudere la mediana a tre.sarà dunque l’unica alternativa fisica alla mediana, con Gaetano carta di ...