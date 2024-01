Napoli-Inter Women 2-3 | pagelle | Magull-Magool 8! Tomter 4

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’ha vinto 2-3 sul campo delal Piccolo. Rimonta nerazzurra tutta nella ripresa. Ledi, quattordicesima giornata di Serie A Femminile. SARA CETINJA 6,5: Se l’nel primo tempo resta in vita lo deve sicuramente al suo portiere, che tiene a galla il risultato più volte. Attenta e brava.– DIFESA ANDRINE4: Inizio di shock di partite del difensore di Guarino, che perde palla in difesa per la pressione di Del Estal e regala il gol a Corelli per lo 0-1. Fatica a riprendersi. Esce all’vallo per Polli. LISA ALBORGHETTI 6: Soffre nel primo tempo la velocità del duo ...

Pensavamo ci fosse bisogno di più tempo per metterlo a punto, ma abbiamo ottenuto subito ottimi risultati di ascolto, con Napoli-Inter che ha battuto la finale scorsa, Inter-Milan, che sulla carta ...Un gol in apertura di gara illude il Napoli Femminile, contro l’Inter arriva l’undicesima sconfitta in campionato. La squadra di Biagio Seno sblocca subito la sfida di Cercola, ma Corelli non basta: ...Supercoppa Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace e a De Siervo piace. “Il bilancio della Supercoppa a quattro squadre è ottimo. Pensavamo ci fosse bisogno di più tempo per metterlo a pu ...