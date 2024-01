Napoli-Inter Women 1-3 | la ribalta Magull! Chiude Polli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024)è terminata con il punteggio di 1-3. Dopo un primo tempo sottotono, la squadra di Guarinola sfida valevole per la quattordicesima giornata di Serie A Femminile grazie ad una doppietta di Magull e al gol, nel finale, diRIBALTONE ? Dopo un primo tempo giocato male, nella ripresa torna in campo un’trasformata. Il nuovo piglio della squadra di Guarino è tangibile sin dai primi minuti del secondo tempo dove Magull, in cinque minuti,partita e risultato: al 47? l’ex Bayern Monaco trova un gran gol al volo su assist di Robustellini. Al 51? si ripete, ribadendo in rete una conclusione di Bonfantini finita sul palo. Il gol del definitivo 1-3 lo mette a segno, all’83’,abile a ...