Napoli | Gaetano in uscita per cercare più minutaggio in un’altra squadra CorSport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il calciomercato in entrata delprobabilmente si chiuderà con l’arrivo di Perez. Sul fronte uscite, si lavora per. Il centrocampista delvorrebbe più spazio.cerca piùinIl “Corriere dello Sport” scrive: “Si lavora anche all’di Gianluca, legittimamente ambizioso e alla ricerca di una soluzione che possa consentirgli di avere più spazio di quello ricavato finora in azzurro: piaceva all’Empoli e al Parma, discorsi poi sospesi prima della partita con la Salernitana e della partenza per Riyad“. Se Mazzarri continua col 3-4-3 è difficile che Raspadori possa trovare grandi spazi (Messaggero) In vista della sfida di domani all’Olimpico tra la Lazio e ...

Il Corriere dello Sport racconta dell'interesse di Empoli e Parma nei confronti di Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli. L'azzurro vorrebbe maggiore spazio per mettersi in mostra e non è da esc ...Mercato molto attivo in entrata quello in casa azzurra, ma sembra ovvio che il Napoli debba anche cedere, dopo Elmas, Zanoli e Zerbin. Si lavora, quindi, alle uscite. Gianluca Gaetano, per esempio.Lazio-Napoli, le scelte di Sarri Reparto avanzato dei biancocelesti ...uscite con Mazzocchi e Mario Rui esterni ed in mezzo Lobotka e Zielinski (favorito su Gaetano), dietro ad un tridente composto ...