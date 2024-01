Napoli Attimi di tensione nel primo giorno di distribuzione della carta di inclusione

(Di sabato 27 gennaio 2024)disi sono registrati in alcuni uffici postali die provincia neldisu cui viene erogato l’assegno di. Si sono registrati, infatti, episodi di insofferenza e di protesta da parte di ex percettori del reddito di cittadinanza o di persone che pretendevano lasenza averne i requisiti o senza essere in possesso di tutti i documenti necessari. Nel quartiere di Secondigliano alcune decine di persone ancora in fila avrebbero impedito la chiusura dell’ufficio postale. Sul posto sono giunte le forze di polizia per riportare la calma.

Non accennano a terminare le tensioni tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Union Berlin . Nuovi aggiornamenti arrivano in diretta dal Maradona . Le ... (spazionapoli)

Ed anche in questo caso l'autobus è stato oggetto di lancio di pietre ad opera di ignoti". Mentre Roberto Ascione del Coordinamento Provinciale di Napoli USB Lavoro Privato, afferma: "Per fortuna non ...CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT [themoneytizer id="99064-6] Archiviata l'esperienza della Supercoppa a Ryiad, Lazio e Napoli scenderanno in campo domenica alle 18.00 in un ...