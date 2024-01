Nadal, Alcaraz e il mistero di Manacor: è successo di nuovo (Di sabato 27 gennaio 2024) Nadal, sfatato il mito di Alcaraz presunto erede del pluricampione Slam: magica Manacor, il copione è sempre lo stesso. Sono stati sprecati fiumi di inchiostro e spese migliaia e migliaia di parole, sul fatto che Carlos Alcaraz sia l’erede di Rafael Nadal. E magari, se consideriamo il fatto che sono connazionali, pur provenendo da due parti diverse della Spagna, ci può pure stare. Alcaraz e Nadal (LaPresse) – ilveggente.itNon è mai stato preso in considerazione, però, il fatto che il mitico pluricampione Slam di Manacor, che rientrerà a febbraio a Doha dopo la microlesione muscolare che ha fermato il suo cammino in Australia, ha una dinastia tutta sua. Non ha bisogno di pescare eredi e successori altrove, dal momento che i talenti in ... Leggi tutta la notizia su ilveggente (Di sabato 27 gennaio 2024), sfatato il mito dipresunto erede del pluricampione Slam: magica, il copione è sempre lo stesso. Sono stati sprecati fiumi di inchiostro e spese migliaia e migliaia di parole, sul fatto che Carlossia l’erede di Rafael. E magari, se consideriamo il fatto che sono connazionali, pur provenendo da due parti diverse della Spagna, ci può pure stare.(LaPresse) – ilveggente.itNon è mai stato preso in considerazione, però, il fatto che il mitico pluricampione Slam di, che rientrerà a febbraio a Doha dopo la microlesione muscolare che ha fermato il suo cammino in Australia, ha una dinastia tutta sua. Non ha bisogno di pescare eredi eri altrove, dal momento che i talenti in ...

